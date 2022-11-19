В Эквадоре 10 заключенных погибли во время беспорядков в тюрьме

Порядка 10 человек погибли во время беспорядков в тюрьме в столице Эквадора. Заключенные взбунтовались после решения руководства перевести трех криминальных авторитетов в учреждение строгого режима.

По тюрьмам Эквадора прокатилась волна беспорядков, и власти страны решили перевести в другие учреждения лидеров как минимум 10 банд. Но это вызвало новые волнения.

18 ноября в тюрьме в Кито начались беспорядки, в ходе которых были убиты 10 заключенных. Полиция и военные смогли восстановить контроль над тюрьмой. Теперь решается вопрос о выносе тел погибших, передает AP.

В государственной тюрьме в эквадорском Латакунге 16 человек погибли во время массовой драки заключенных. Среди погибших был предполагаемый наркобарон «Эль Патрон».

Кито, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»