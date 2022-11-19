До девяти выросло число погибших при взрыве газа на Сахалине

Число погибших в результате взрыва газа в пятиэтажке в поселке Тымовском Сахалинской области увеличилось до девяти человек. Четверо из них – дети, сообщил глава региона Валерий Лимаренко.

«На данный момент подтверждена информация о девяти погибших, из них четверо – дети», – написал губернатор в телеграм-канале.

Он встретился с жильцами, чьи квартиры пострадали при взрыве. Валерий Лимаренко пообещал помощь пострадавшим и семьям погибших. Все, чье жилье было разрушено или повреждено, получат выплаты.

«Главное, предоставим жилье. Сначала временное, а потом и постоянное. Немедленно будут выделены по 30 тыс. рублей на неотложные нужды всем жильцам дома. Семьям, потерявшим жилье, выплатим по 500 тыс. рублей. Родственникам погибших выплатят по миллиону рублей, пострадавшим в больнице – по 400 тыс. рублей», – пояснил губернатор.

Сотрудники полиции и областного правительства помогут людям восстановить уничтоженные документы. На ночь всех, кто потерял жилье, разместят в гостинице.

На место происшествия отправлены дополнительные силы МЧС. Следователи после проверки возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ) и повреждении или уничтожении имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ). Уточняется число пострадавших, сообщила пресс-слжба ведомства.

Напомним, днем 19 ноября в угловом подъезде многоквартирного дома произошел взрыв газа. Часть дома с пятого по первый этаж обрушилась, из-под обломков в первые пару часов достали тела трех погибших и одного выжившего. Дом не был газифицирован, специалисты выясняют причину взрыва.

Тымовское, Наталья Рязанова

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