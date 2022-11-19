Спасатели выяснили судьбу всех жильцов разрушенного подъезда на Сахалине

Спасатели выяснили судьбу всех жильцов из разрушенного взрывом газа подъезда в сахалинском поселке Тымовское. В экстренных службах предположили, что причиной ЧП мог стать 20-литровый газовый баллон на балконе одной из квартир.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что спасители установили место нахождения всех, кто проживал в квартирах разрушенного подъезда. Но спасатели и добровольцы продолжат разбирать завалы у жилого дома.

Одну из пострадавших вертолетом доставили в Южно-Сахалинск. Она в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывают психологическую помощь.

«После госпитализации в ЦРБ врачи экстренно провели хирургическое вмешательство, тем не менее состояние остаётся тяжелым. Принято решение о направлении в областной центр. Ее уже ждут профильные специалисты», – добавил глава региона.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в центральный аппарат ведомства. К расследованию подключились криминалисты центрального аппарата СКР, сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты предположили, что взорвался 20-литровый газовый баллон, который запрещено держать в жилом доме.

«Предварительно, взорвался 20-литровый газовый баллон, находившийся на балконе. Баллоны такого объема запрещено ставить в жилых помещениях, разрешены только объемом до пяти литров», – пояснил представитель экстренных служб ТАСС.

Взрыв бытового газа случился в пятиэтажном доме на Сахалине днем 19 ноября. Спасатели нашли тела девяти погибших и вытащили из-под завалов выжившего пострадавшего.

Тымовское, Наталья Рязанова

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