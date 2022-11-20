Власти Сахалина готовы начать выплату помощи жильцами двух пострадавших домов

Жильцы домов, пострадавших от взрыва газа и пожара, получат одинаковые меры поддержки, пообещал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Первые выплаты сахалинцы получат уже сегодня.

Напомним, днем 19 ноября взрыв газа разрушил подъезд пятиэтажного дома в поселке Тымовское. Девять человек, в их числе четыре ребенка, погибли. В ночь на 20 ноября рядом с пострадавшей многоэтажкой загорелся восьмиквартирный дом. Никто не пострадал, но здание разрушено почти полностью, жильцы ночевали в пункте временного размещения.

«Жители обоих пострадавших домов смогут воспользоваться одинаковыми мерами поддержки и получат компенсацию за утраченное имущество. Материальную помощь пострадавшим мы выплатим максимально быстро. Все необходимые документы готовы, а первые средства людям поступят уже сегодня», – рассказал глава региона в своем телеграм-канале.

В администрации Тымовского района пострадавшим помогают заполнить документы для получения материальной помощи. Полиция начала выдавать справки об утрате документов. Власти области начали подбирать квартиры на вторичном рынке для обеспечения жильем всех, кто лишился квартир, добавил губернатор Лимаренко.

20 ноября объявлен днем траура по погибшим в результате взрыва газа.

Прокуратура и Следственный комитет организовали проверки в связи с пожаром в жилом доме. По версии СКР, причиной пожара могла стать непотушенная сигарета при курении в подъезде. Следователи дадут оценку действиям лиц, ответственных за соблюдение правил пожарной безопасности и принятым мерам профилактического характера.

Прокуратура также проверит соблюдение жилищного законодательства, добавили в пресс-службе ведомства. «Прокурорские проверки исполнения законодательства о безопасности эксплуатации газового оборудования организованы во всех многоквартирных домах Сахалинской области», – пояснили в прокуратуре.

Тымовское, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»