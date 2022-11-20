СМИ: 153 человека оказались в больницах Парижа после акции протеста

Акция протеста «желтых жилетов» вылилась в столкновения с полицией в Париже. 153 демонстранта отправлены в больницы, пишут «Известия».

Митингующие пытались обратить внимание президента Франции Эммануэля Макрона на проблемы внутри страны. Но полиция разделила колонну протестующих. Часть людей оказались в кольце, и полиция распылила удушающий газ. Другие подверглись жестким задержаниям.

По данным издания, больницы французской столицы оказались переполнены.

С 27 сентября проходила массовая забастовка сотрудников нефтеперерабатывающих заводов. Власти страны обещали быстро разрешить противоречия, чтобы не допускать дефицита топлива на заправках. Но в середине октября к забастовке присоединились работники сектора атомной энергетики и транспорта, недовольные зарплатами и высокой инфляцией.

Париж, Наталья Рязанова

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