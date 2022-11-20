В Египте 12 человек погибли в ДТП с автобусом

Около 12 человек стали жертвами ДТП с пассажирским автобусом на востоке Египта. Транспорт перевозил отдыхающих из Каира в популярную у туристов Хургаду.

Автобус столкнулся с грузовиком на въезде в город Рас-Гариб. 12 человек погибли на месте, еще 30 получили различные травмы. Всех пострадавших отправили в больницы, которые перевели в экстренный режим. передает ТАСС.

Ранее в Египте пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. 22 человека погибли, 33 получили ранения разной степени тяжести.

Москва, Наталья Рязанова

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