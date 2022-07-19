В Египте 22 человека погибли в аварии с автобусом

В Египте пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. По последним данным, 22 человека погибли, 33 получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщает новостной портал Youm7.

ДТП произошло в провинции Эль-Минья, расположенной в центральной части страны. Автобус следовал из южной провинции Сохаг в направлении Каира, в салоне находились 45 пассажиров. Транспорт налетел на грузовик, припаркованный на обочине. В грузовом автомобили также были люди.

На место прибыли экстренные службы и машины скорой помощи. По последним данным, жертвами аварии стали 22 человека. Еще 33 пострадавших были госпитализированы в ближайшие медицинские учреждения.

По информации правоохранительных органов, в автобусе находились жители южных регионов Египта. Причины ДТП устанавливаются.

Каир, Зоя Осколкова

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