В Египте 22 человека погибли в аварии с автобусом

В Египте пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. По последним данным, 22 человека погибли, 33 получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщает новостной портал Youm7.
ДТП произошло в провинции Эль-Минья, расположенной в центральной части страны. Автобус следовал из южной провинции Сохаг в направлении Каира, в салоне находились 45 пассажиров. Транспорт налетел на грузовик, припаркованный на обочине. В грузовом автомобили также были люди.
На место прибыли экстренные службы и машины скорой помощи. По последним данным, жертвами аварии стали 22 человека. Еще 33 пострадавших были госпитализированы в ближайшие медицинские учреждения.
По информации правоохранительных органов, в автобусе находились жители южных регионов Египта. Причины ДТП устанавливаются.
Каир, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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