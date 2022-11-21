Спасатели нашли тело десятого погибшего при взрыве газа на Сахалине

Число погибших в результате взрыва газа в жилом доме в сахалинском поселке Тымовское выросло до 10 человек. Двое из шести пострадавших находятся в больнице.

«К сожалению, число жертв в результате обрушения дома увеличилось до 10 человек. Найдено тело ещё одного погибшего», – сообщили в администрации Тымовского района.

Четверо пострадавших получают амбулаторное лечение, еще два человека находятся под постоянным контролем врачей. 75-летняя женщина, которую достали из-под завалов 19 ноября, остается в тяжелом состоянии. У нее осколочные переломы ног, травма глаза, множественные ранения лица и кистей рук, передает «Аств.ру».

Местные власти объявили сбор вещей для пострадавших.

Территорию вокруг места инцидента огородили. Если специалисты признают дом пригодным для жилья, там проведут капитальный ремонт, пообещал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

«Стоит задача – в кратчайшие сроки обследовать здание и получить экспертное заключение о его дальнейшей эксплуатации. Дом ждет капитальный ремонт, приведут в порядок, крышу, фасад и коммуникации», – написал он в телеграм-канале.

Уже принято решение снести первый подъезд, чтобы из-за него не стали рушиться остальные конструкции.

Днем 19 ноября в доме на улице Библиотечной взорвался бытовой газ. Тела девяти погибших доставил из-под завалов, из них четверо – дети. В квартире на нижнем этаже специалисты нашли 20-литровый газовый баллон, который запрещено держать в жилом доме. Предполагается, что он стал причиной инцидента.

Тымовское, Наталья Рязанова

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