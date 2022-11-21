В Петербурге школьники учинили разбой над метеорологом

Полиция Петербурга задержала группу подростков по подозрению в разбойном нападении на мужчину. Подозреваемые под угрозой насилия заставили перевести им девять тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Около 22:50 часов 24-летний метеоролог-программист одной из городских компаний сообщил полиции о нападении. За несколько часов до этого на улице Садовой трое подростков силой заставили его перевести девять тысяч рублей на указанный ими номер телефона.

Одного 15-летнего подозреваемого задержали тем же вечером. Двух других – утром 20 ноября. Ими оказались 16-летний подросток, который нигде не учится, и еще один 15-летний школьник.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Злоумышленники задержаны на основании статьи 91 УПК РФ», – пояснили в ведомстве.

Во Владивостоке 16-летний юноша в маске напал на полицейского. Подросток был вооружен ножом и перцовым баллончиком.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

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