В Сиднее 11 школьников пострадали во время эксперимента на уроке

Научный эксперимент на уроке у пятиклассников в австралийском Сиднее закончился массовыми ожогами. Двое детей получили серьезные травмы лица и груди, еще девять учеников и учитель пострадали менее серьезно, пишет Sydney Morning Herald.

Учитель в государственной школе Мэнли Вест устроил научный эксперимент с бикарбонатом натрия и метиловым спиртом на открытом воздухе. Во время демонстрации резко подул ветер, и часть химикатов отнесло на детей.

Двух 10-летних пострадавших увезла скорая. Остальным ученикам и учителю оказали помощь на месте.

Около 20 взрослых и 30 детей застряли на Останкинской башне во время экскурсии. Среагировавшие на сильный ветер лифты некоторое время не давали им спуститься вниз.

Сидней, Наталья Рязанова

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