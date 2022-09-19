Полсотни человек застряли на Останкинской башне в день ее открытия для экскурсантов

Около 50 экскурсантов, больше половины из которых – дети, застряли сегодня на Останкинской башне в день ее открытия после долгого перерыва. Об этом сообщил канал Mash.

«На смотровой площадке застряли две группы школьников – почти 30 детей не могут спуститься вниз – лифты не работают. Малыши лежат на полу, спят и грустно смотрят на посеревшую столицу с высоты птичьего полёта», – говорится в сообщении.

Виной этому стал ураганный ветер, который сегодня дует в столице. В администрации башни заявили, ситуация штатная, лифты автоматически отключаются при скорости ветра 19 м/с. Сейчас порывы разогнались до 20 м/с. Людям раздают воду, никто не пострадал.

Как сообщал «Новый День», башня была закрыта для посетителей с 24 февраля. Сегодня возобновился прием экскурсантов.

«С 19 сентября 2022 года посетителям вновь будут доступны маршрут №1 «Панорама Москвы 360» (сеансы с 10:00 до 22:00) и маршрут №2 «Башня изнутри» (сеансы с 19:00 до 22:00). Гостей Останкинской башни ждет обновленная территория, смотровая площадка (337 м) с секциями прозрачного пола, открытые балконы на отметках 85 м и 340 м, экспозиция интерактивного мультимедийного комплекса, сувенирный магазин и кофейня ресторанного комплекса «Седьмое небо» (334 м) с вращающимся полом», – говорится в сообщении на сайте Останкинской башни.

Москва, Андрей Дорофеев

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