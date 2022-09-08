Останкинскую башню откроют для посетителей впервые с начала СВО

Останкинская телебашня будет открыта для посетителей с 19 сентября. Об этом сообщается на ее сайте.

«С 19 сентября 2022 года посетителям вновь будут доступны маршрут №1 «Панорама Москвы 360» (сеансы с 10:00 до 22:00) и маршрут №2 «Башня изнутри» (сеансы с 19:00 до 22:00). Гостей Останкинской башни ждет обновленная территория, смотровая площадка (337 м) с секциями прозрачного пола, открытые балконы на отметках 85 м и 340 м, экспозиция интерактивного мультимедийного комплекса, сувенирный магазин и кофейня ресторанного комплекса «Седьмое небо» (334 м) с вращающимся полом», – говорится в сообщении.

В объявлении также сообщается, что с наступлением сумерек каждые 20 минут можно будет наблюдать космическое свето-музыкальное шоу в прозрачной галерее у подножия башни.

Посещение Останкинской башни было временно приостановлено с 24 февраля текущего года.

Москва, Андрей Дорофеев

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