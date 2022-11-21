СКР расследует смерть младенца в Петербурге

Жительница Петербурга выбросила во двор тело новорожденной девочки. Мертвого младенца нашли прохожие и сообщили в полицию. Следователи возбудили уголовное дело по ст.106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

Тело ребенка нашли 20 ноября около одного из домов по улице Достоевского. Следователи выяснили, что утром 20 ноября 20-летняя подозреваемая родила ребенка без признаков жизни, а потом избавилась от него.

«Находясь в шоковом состоянии, она выбросила младенца во двор. В данный момент она госпитализирована в больницу, где ей оказывается медицинская помощь», – рассказали в пресс-службе петербургского главка Следственного комитета.

Роды стали вторыми для подозреваемой. Год назад она родила мальчика и отказалась от него.

В Люблино нашли тело младенца в мусорном контейнере.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»