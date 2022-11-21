В Индонезии 44 человека стали жертвами землетрясения

На индонезийском острове Ява случилось землетрясение с магнитудой 5,6. В результате погибли как минимум 44 человека, передает Aljazeera.

Землетрясение случилось утром 20 ноября. По данным Геологической службы США, эпицентр находился на глубине 10 км в районе Чанджур в провинции Западная Ява.

Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями привело данные только из одной больницы района: 14 погибших и 17 раненых в результате подземных толчков. Чиновник района Чианджура Герман Сухерман уточнил, что погибли 20 человек, еще 300 пострадали. Сотрудник местной администрации города Чианджура рассказал, что число погибших превысило 40 человек.

«Погибли десятки человек. Повреждены сотни, а, может, и тысячи домов. На данный момент погибло 44 человека», – приводит его слова телеканал.

В начале октября в индонезийской провинции Северная Суматра случилось землетрясение с магнитудой 5,8. После первых сильных толчков специалисты зарегистрировали еще более 50 слабых толчков.

Чианджур, Наталья Рязанова

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