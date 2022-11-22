Легковушка влетела в фуру под Рязанью, погибли три человека

В Рязанской области легковой автомобиль Skoda столкнулся с грузовым автомобилем МАЗ с прицепом. В результате ДТП погибли три человека, находившиеся в легковушке, сообщила Госавтоинспекции Рязанской области. Обстоятельства аварии выясняются.

Смертельное ДТП произошло сегодня около 4:30 в Рыбновском районе, на 167 км автодороги М5 «Урал». По информации местных СМИ, легковой автомобиль врезался в фуру. «В результате происшествия три человека, находившиеся в автомобиле Skoda, от полученных травм скончались на месте ДТП», – говорится в сообщении ГИБДД.

Личности погибших устанавливаются. По предварительной информации, среди жертв нет несовершеннолетних.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции, обстоятельства ДТП устанавливаются.

Рязань, Наталья Петрова

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