На Соломоновых островах произошла серия сильных землетрясений

Серия землетрясений произошла на Соломоновых островах 22 ноября. Магнитуда первого толчка составила 7, последующих от 5,1 до 6,

По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился на глубине 13 км в океане, примерно в 56 км от столицы архипелага Хониары. Австралийские сейсмологи зарегистрировали три афтешока после первых толчков, все силой от 5,1 до 6 баллов на глубине 10 км.

Власти предупредили о риске возникновения цунами, но позже прогноз был изменен на предупреждение о волнах высотой не более метра. Власти также посоветовали жителям пока не выходить в море из-за необычного поведения течений после землетрясения, пишет Sydney Morning Herald.

Власти пока не опубликовали данные о пострадавших или погибших. По данным портала 1news, несколько студентов получили травмы, упав со здания в кампусе Национального университета.

В Индонезии число погибших в результате землетрясения увеличилось до 162 человек. Более 300 человек получили ранения.

Хониара, Наталья Рязанова

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