В Индонезии из-за землетрясения погибли более 160 человек, число жертв будет расти

Число погибших в результате землетрясения в провинции Западная Ява в Индонезии увеличилось до 162 человек. Более 300 человек получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Ридван Камил, передает Reuters. По его словам, большинство жертв – дети.

В пострадавших районах продолжаются поисково-спасательные работы. По данным чиновников, десятки людей остаются под завалами. В связи с этим число погибших и раненых будет расти, отметил Камил.

Глава Национального поисково-спасательного агентства Анри Альфианди сообщил, что более 13 тыс. человек, чьи дома серьезно пострадали из-за удара подземной стихии, были эвакуированы.

Землетрясение силой 5,6 балла произошло днем 20 ноября. Его эпицентр находился на глубине 10 км недалеко от города Чианджур в гористой местности самой густонаселенной провинции Индонезии.

По информации Национального агентства по чрезвычайным ситуациям, из-за подземных толчков разрушены не менее 2 200 зданий.

Джакарта, Наталья Петрова

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