Легкий самолет рухнул на жилой квартал в Колумбии

Легкий самолет упал на жилые дома во втором по значимости городе Колумбии – Медельине. Все восемь человек на борту погибли, передает CBS News.

Авиакатастрофа произошла 21 ноября вскоре после взлета из аэропорта Медельина. На борту находились два члена экипажа и шесть пассажиров. Самолет ухнул на жилой квартал. Семь домов полностью разрушены, еще шесть пострадали.

Падение самолета вызвало пожар. Доступ к обломкам самолета был затруднен из-за завалов рухнувших домов. Когда огонь потушили, спасатели не нашли выживших.

Мэр Медельина Даниэль Кинтеро заявил, что причина аварии – техническая неисправность. Случился «отказ двигателя» во время взлета, и борт просто упал.

В США одномоторный самолет врезался в жилой дом и загорелся. Находившиеся на борту люди погибли.

Медельин, Наталья Рязанова

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