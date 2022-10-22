В США самолет врезался в жилое здание

В США одномоторный самолет врезался в жилой дом. Находившиеся на борту люди погибли. Об этом сообщает телекомпания CBS.
Авиакатастрофа произошла в городе Кин американского штата Нью-Гэмпшир. Самолет упал неподалеку от аэропорта и врезался в здание, спровоцировав пожар.
Жильцы дома не пострадали, их всех эвакуировали. По предварительным данным, все находившиеся на борту пассажиры погибли. Число жертв трагедии не уточняется.
На месте работают сотрудники экстренных служб, пожарные и правоохранительные органы. Причины аварии выясняются.
Вашингтон, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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