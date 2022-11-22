Спецслужбы выявили 68 нелегальных оружейников в 31 регионе России

В октябре сотрудниками Федеральной службы безопасности выявлены 68 так называемых нелегальных оружейников, которые действовали в 31 регионе России. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Спецоперация проводилась при взаимодействии с МВД России и Росгвардией. В результате были установлены причастные к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту.

«Прекращена деятельность 31 подпольной мастерской по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов», – сообщили в ФСБ.

Из незаконного оборота изъято 304 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: противотанковое ружье «ПТРД», три пулемета, 22 автомата, 14 пистолетов-пулеметов, 114 винтовок, карабинов и ружей, 150 пистолетов и револьверов.

Кроме того, силовики обнаружили 50-мм миномет, подрывную машинку «КПМ-1А», 83 артиллерийских снарядов и мин, 51 ручную гранату, более 18,4 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), свыше 15 тысяч патронов различного калибра, 63 основные части к огнестрельному оружию, а также семь единиц холодного оружия.

Москва, Зоя Осколкова

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