Автобус с вахтовиками свалился в кювет под Самарой

Как минимум 14 человек пострадали в ДТП с автобусом в Шигонском районе Самарской области. Перевозивший вахтовиков автобус съехал в кювет, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
Авария произошла около 06:10 часов на дороге Тайдаково-Шигоны-Левашовка. Вахтовый автобус «ПАЗ» вез 20 рабочих на смену. Водитель не удержал транспорт на дороге, автобус съехал в кювет и опрокинулся.
Сразу после аварии за медицинской помощью обратились два человека. Позже число пострадавших выросло до 14 человек.
Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства и причины ДТП.
В Пермском крае 21 человек пострадал в ДТП с вахтовым автобусом: транспорт опрокинулся на дороге.
Самара, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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