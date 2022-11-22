Автобус с вахтовиками свалился в кювет под Самарой

Как минимум 14 человек пострадали в ДТП с автобусом в Шигонском районе Самарской области. Перевозивший вахтовиков автобус съехал в кювет, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла около 06:10 часов на дороге Тайдаково-Шигоны-Левашовка. Вахтовый автобус «ПАЗ» вез 20 рабочих на смену. Водитель не удержал транспорт на дороге, автобус съехал в кювет и опрокинулся.

Сразу после аварии за медицинской помощью обратились два человека. Позже число пострадавших выросло до 14 человек.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства и причины ДТП.

В Пермском крае 21 человек пострадал в ДТП с вахтовым автобусом: транспорт опрокинулся на дороге.

Самара, Наталья Рязанова

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