ВСУ снова обстреляли город Шебекино Белгородской области, погибла женщина

Украинские войска вновь обстреляли город Шебекино Белгородской области. Под удар попал госпиталь для ветеранов войн, там никто не пострадал. Но в городе при обстреле погибла мирная жительница, сообщила глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Женщина «получила черепно-мозговую травму, когда ее отбросило взрывной волной», – уточнил он. По словам губернатора, врачи пытались спасти ее, но она скончалась в машине скорой помощи, не приходя в сознание.

Гладков также сообщил, что в результате разрыва снарядов посекло фасад и выбило несколько окон госпиталя, а «на соседней территории поврежден газопровод». На месте находятся все оперативные службы, добавил он.

Напомним, накануне белгородский губернатор продлил еще на две недели, до 6 декабря, действие высокого («желтого») уровня террористической опасности на территории региона.

Белгород, Наталья Петрова

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