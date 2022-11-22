Два человека погибли при взрыве автомобиля в Белгородской области

В Белгородской области два местных жителя погибли при взрыве легкового автомобиля. По предварительным данным, легковушка могла наехать на мину, сообщает Baza.

Инцидент произошел в поселке Староселье, находящемся поблизости от границы Украины. Взрыв прогремел, когда автомобиль «Фольксваген Поло» ехал в районе улицы Золочевка. Погибли 67-летний водитель и 63-летняя пассажирка.

По предварительной информации, машина подорвалась после наезда на мину или на снаряд.

Напомним, в Брянской области 17 ноября подорвался на мине автомобиль с двумя местными жителями. Происшествие случилось в приграничном с Украиной селе Азаровка Стародубского муниципального округа. Один из пострадавших скончался на месте. Второго мужчину госпитализировали, но врачи не смогли спасти его.

В окрестностях села Азаровка Стародубского муниципального округа Брянской области автомобиль с двумя местными жителями подорвался на мине. Один из пострадавших скончался от полученных ран. Второй мужчина получает в больнице всю необходимую медицинскую помощь, сообщил ранее губернатор региона Александр Богомаз.

Белгород, Наталья Петрова

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