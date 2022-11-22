В Чебоксарах семья отравилась угарным газом, младший ребенок умер

Брат и сестра отравились угарным газом в своей квартире в Чебоксарах. Жизни девочки ничто не угрожает, а мальчика не успели спасти.

В ночь на 22 ноября дети вместе с матерью находились дома, когда почувствовали себя плохо. Прибывшая скорая увезла 14-летнюю девочку в больницу, восьмилетнему мальчику не сумели помочь.

«Предварительно, пострадавшие отравились угарным газом, скопившимся в квартире, вследствие ненадлежащей работы газовой колонки, установленной в помещении для организации горячего водоснабжения. Жизни девочки ничего не угрожает», – рассказали в прокуратуре Чувашии.

Ведомство проводит проверку деятельности управляющей компании и газовой службы по контролю за организацией и безопасностью газоснабжения в жилом доме.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи выяснили, что жильцы квартиры самостоятельно внесли изменения в дымоход газовой колонки, сообщили в пресс-службе управления СКР по республике.

В Минусинске Красноярского края мать и трое детей отравились угарным газом. ЧП случилось из-за неправильного использования нового отопительного котла.

Чебоксары, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»