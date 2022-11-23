В Турции 35 человек пострадали при землетрясении в 6 баллов

Порядка 35 человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 5,9 в провинции Дюздже на северо-западе Турции. Подземные толчки ощущались в Стамбуле, Болу, Сакарье, Анкаре, Бартыне, Коджаэли, Кютахье, Биледжике, Зонгулдаке, Бурсе и Измире, передает агентство «Анадолу».

Эпицентр находился на глубине 6,81 км в районе Гёляка. После первого землетрясения в 04:08 часов сейсмологи зарегистрировали еще 18 афтершоков, и слабые толчки продолжаются.

Минздрав Турции сообщил о 35 пострадавших, некоторые находятся в тяжелом состоянии. В МВД подтвердили, что сообщения о погибших не поступали. Специалисты проводят оценку последствий землетрясения.

Жители пострадавших районов находятся на улице, разводят костры для согрева. Многие опасаются заходить в уцелевшие здания из-за продолжающихся афтершоков. На заправочных станциях выстроились очереди за топливом. В школах на один день отменили занятия.

На Камчатке произошли два сильных землетрясения в течение часа. Подземные толчки в Камчатском заливе имели магнитуду 6,0, землетрясение около поселка Усть-Камчатск – 5,4.

Стамбул, Наталья Рязанова

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