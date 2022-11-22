На Камчатке произошли сразу два мощных землетрясения

Сейсмологи на Камчатке зафиксировали мощные подземные толчки в течение одного часа. Об этом сообщили в камчатском филиале Единой Геофизической службы РАН.

Первое землетрясение произошло в 09:45 по местному времени (00:45 мск) в Камчатском заливе, магнитуда составила 6,0.

Спустя 40 минут последовало еще одно сейсмособытие магнитудой 5,4. В этот раз подземные толчки зафиксировали в 83 км от поселка Усть-Камчатск. Очаг землетрясения залегал на глубине 21 км.

В последнее время активность вулканов на Камчатке выросла. Два дня назад сообщалось, что извергается крупнейший действующий вулкан Евразии – Ключевской. Вулкан выбрасывает куски застывшей лавы минимум 10 раз в час. По словам ученых, извержение будет становиться все интенсивнее. Обычно активность Ключевского длится от нескольких недель до нескольких месяцев, иногда до года.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

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