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Вторник, 22 ноября 2022, 14:41 мск

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На Камчатке произошли сразу два мощных землетрясения

Сейсмологи на Камчатке зафиксировали мощные подземные толчки в течение одного часа. Об этом сообщили в камчатском филиале Единой Геофизической службы РАН.

Первое землетрясение произошло в 09:45 по местному времени (00:45 мск) в Камчатском заливе, магнитуда составила 6,0.

Спустя 40 минут последовало еще одно сейсмособытие магнитудой 5,4. В этот раз подземные толчки зафиксировали в 83 км от поселка Усть-Камчатск. Очаг землетрясения залегал на глубине 21 км.

В последнее время активность вулканов на Камчатке выросла. Два дня назад сообщалось, что извергается крупнейший действующий вулкан Евразии – Ключевской. Вулкан выбрасывает куски застывшей лавы минимум 10 раз в час. По словам ученых, извержение будет становиться все интенсивнее. Обычно активность Ключевского длится от нескольких недель до нескольких месяцев, иногда до года.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Землетрясение

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