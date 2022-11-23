В США неизвестный открыл стрельбу по людям в супермаркете

В американском штате Вирджиния произошла стрельба. Несколько человек погибли, их точное число устанавливается. По предварительным данным, предполагаемый стрелок скончался.

ЧП произошло около десяти часов вечера во вторник в городе Чесапик. Неизвестный открыл стрельбу по людям в супермаркете Walmart.

На место прибыли полицейские, а также несколько десятков машин скорой помощи. Правоохранители оцепили квартал и запретили кому-либо приближаться к месту происшествия.

По разным данным, в результате стрельбы погибли от четырех до десяти человек. Несколько пострадавших госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Как сообщают местные СМИ, один из менеджеров магазина начал беспорядочную стрельбу. О его мотивах пока ничего не известно. Тело предполагаемого преступника обнаружили среди погибших. Вероятно, он покончил с собой или был застрелен полицейскими.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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