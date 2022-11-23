российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 23 ноября 2022, 11:04 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В США неизвестный открыл стрельбу по людям в супермаркете

В американском штате Вирджиния произошла стрельба. Несколько человек погибли, их точное число устанавливается. По предварительным данным, предполагаемый стрелок скончался.

ЧП произошло около десяти часов вечера во вторник в городе Чесапик. Неизвестный открыл стрельбу по людям в супермаркете Walmart.

На место прибыли полицейские, а также несколько десятков машин скорой помощи. Правоохранители оцепили квартал и запретили кому-либо приближаться к месту происшествия.

По разным данным, в результате стрельбы погибли от четырех до десяти человек. Несколько пострадавших госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Как сообщают местные СМИ, один из менеджеров магазина начал беспорядочную стрельбу. О его мотивах пока ничего не известно. Тело предполагаемого преступника обнаружили среди погибших. Вероятно, он покончил с собой или был застрелен полицейскими.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / США

США разрешили поставки нефти из России в страны ЕС без выхода к морю / США купят подержанный ледокол за 150 млн долларов / Косачев назвал Столтенберга одержимым, а логику Киева – безумной / Посольство РФ раскритиковало реакцию США на расстрел пленных россиян / США угрозами заставляют торговых партнеров России вводить санкции / Более $20 млрд: в Пентагоне раскрыли сумму военной помощи Киеву / США ускорят создание гиперзвукового оружия, чтобы догнать Россию / Турция перенесла операцию в Сирии из-за США

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, США, Убийства,