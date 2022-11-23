До 50 человек выросло число пострадавших при землетрясении в Турции

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу уточнил число пострадавших в результате сильного землетрясения на северо-западе страны – 50 человек. Врачи оказали помощь и уже отпустили домой 33 человека.

Изначально сообщалось о 35 раненых. Вблизи от эпицентра в Дюздже пострадали 37 человек, шестеро – в Зонгулдаке, еще четверо – в Бурсе, по одному – в Стамбуле, Сакарье и Болу, передает агентство «Анадолу».

Координационный центр Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) при МВД Турции отправил на места происшествия 25 рабочих групп. Специалистам предстоит проверить порядка восьми тысяч жилых домов на безопасность и пригодность для проживания. Пока всех пострадавших обеспечивают необходимыми вещами, в первую очередь, теплыми одеялами.

Сейсмологи зарегистрировали уже 101 афтершок после самого сильного землетрясения в 5,9 баллов. Самый сильный повторный толчок имел магнитуду 4,3.

Стамбул, Наталья Рязанова

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