Мужчина погиб при взрыве газа в Новосибирске

Один человек погиб, еще один пострадал в результате взрыва газового баллона. Спасатели эвакуировали 20 человек из подъезда с пострадавшей квартирой в Новосибирске, сообщил в МЧС.

Днем 23 ноября владелец квартиры на седьмом этаже многоквартирного дома вызвал мастера для ремонта холодильника. Работы проводили с помощью специального оборудования: кислородного и ацетиленового баллонов. Оба баллона взорвались, начался пожар.

«Пострадали двое мужчин: один из них погиб, второй с травмами доставлен в медицинское учреждение. Жильцы других квартир не пострадали», – пояснили в прокуратуре Новосибирской области.

В ГУ МЧС по региону подтвердили, что ликвидировали пожар в квартире. Огонь распространился на 15 кв. м, повреждены отделка стен, потолка, пола, мебель. Во время борьбы с огнем спасатели с помощью специальных средств эвакуировали ребенка из квартиры этажом выше.

Прокуратура и Следственный комитет проводят проверку обстоятельств случившегося. Следователи назначили ряд экспертиз для установления причин смерти погибшего, причин взрыва.

Очевидцы рассказали в соцсети, что владелец квартиры выжил, а мастер по ремонту холодильников умер на месте.

В сахалинском поселке Тымовское 10 человек погибли в результате взрыва бытового газа и обрушения части жилого дома. По версии следствия, причина взрыва – хранившийся с нарушениями 20-литровый газовый баллон в одной из нижних квартир.

Новосибирск, Наталья Рязанова

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