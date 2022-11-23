Грузовик выехал на переезд и попал под два состава под Новосибирском

«КамАЗ» с прицепом выехал на переезд при запрещающим сигнале светофора между станциями Краснозерское и Хабары Новосибирской области. В машину врезались два встречных состава, водитель погиб, сообщила пресс-служба Восточного межрегионального СУ на транспорте Следственного комитета РФ.

Машинист увидел преграду на пути, состав начал тормозить, но не успел остановиться вовремя. От удара прицеп автомобиля отбросило на соседний путь, где в него врезался второй грузовой поезд. Сила удара была такой, что локомотив сошел с рельсов.

Водитель грузовика умер на месте.

«Проводится доследственная проверка по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)», – пояснили в ведомстве.

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Новосибирск, Наталья Рязанова

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