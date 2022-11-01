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Вторник, 1 ноября 2022, 10:36 мск

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Поезд столкнулся с легковушкой в Казахстане: шестеро погибших (ФОТО)

Шесть человек погибли в результате столкновения пассажирского поезда с легковым автомобилем в Казахстане. Авария произошла утром 1 ноября на железнодорожном переезде в селе Карасу Жамбылской области, сообщила пресс-служба регионального департамента полиции.

По информации правоохранителей, пассажирский поезд столкнулся с автомобилем Audi. «В результате ДТП погибли шесть человек», – говорится в сообщении.

Telegram: Поезд столкнулся с легковушкой

Все жертвы находились в иномарке. По факту аварии возбуждено уголовное дело. Полиция проводит все необходимые экспертизы.

Астана, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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