Ребенок пострадал от прилетевшей с белгородского полигона пули

В Белгородской области в семилетнего мальчика попала прилетевшая с военного полигона тренировочная пуля. Ребенок получил ушиб кисти. Об этом сообщает издание «Открытый Белгород».

Инцидент произошел в селе Федосеевка Старооскольского района. Учебный военный полигон обустроили в центре населенного пункта, рядом с детской площадкой и жилыми домами. Первоклассника зацепило тренировочной пулей, когда он возвращался из школы, сообщила изданию мать мальчика. По словам женщины, ребенок сильно испугался и прибежал домой в слезах.

Врач травмпункта диагностировал у пострадавшего ушиб правой кисти.

Мать мальчика возмутилась тем, что полигон устроили в центре села и более того – ничем не огородили. «Почему нельзя было сделать его за пределами населенного пункта?», – негодует женщина.

Белгород, Наталья Петрова

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