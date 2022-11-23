В Новосибирске двухлетний малыш сбежал из садика через дыру в заборе

Двухлетний мальчик самовольно ушел из детского сада в Новосибирске. Он почти дошел до дома, когда его нашла соседка.

Мать мальчика нашла запись с камеры видеонаблюдения, на которой виден путь ее сына по улицам города. Мальчик шел прогулочным шагом по частному сектору, гонял голубей и останавливался поглазеть по сторонам. Видео опубликовано в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

Так он дошел почти до самого дома, когда ребенка увидела соседка. Женщина повела малыша обратно в садик, по пути ее с мальчиком встретил воспитатель, рассказала мать порталу «Новосибирск онлайн».

Инцидент случился 28 октября. Прокуратура вынесла представление руководству детского сада. Но воспитатель, упустившая ребенка, продолжает работать в учреждении. Ее перевели в группу к детям постарше, 3-4 лет. Дыру в заборе детского сада залатали.

В Свердловской области шестилетний ребенок сбежал из детского сада во время послеобеденного сна. Ни воспитатель, ни охранник ничего не заметили, а ребенка хватились только спустя 50 минут.

Новосибирск, Наталья Рязанова

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