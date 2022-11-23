В Воронежской области уничтожены украинские террористы, которые готовили диверсии на военных и энергетических объектах

В Воронежской области предотвращены диверсии на военных и энергетических объектах, которые готовили участники украинской террористической ячейки. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, главарь банды и два его сообщника ликвидированы при задержании.

«Федеральной службой безопасности на территории Воронежской области пресечена попытка совершения диверсии на военных и энергетических объектах региона членами законспирированной ячейки сторонников украинской националистической идеологии. При попытке задержания главаря и его двух сообщников в момент извлечения ими средств террора из заранее оборудованного на окраине Воронежа тайника последние оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и ответными действиями были уничтожены», – цитирует ТАСС сообщение ЦОС.

Как уточняется, пострадавших среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет.

В ФСБ также отметили, что по адресам проживания террористов и осмотра места происшествия изъяли два готовых к применению самодельных взрывных устройства и компоненты для их изготовления, холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы различного калибра, а также средства конспиративной связи.

Следственным подразделением ФСБ России возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ (диверсия).

Воронеж, Андрей Дорофеев

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