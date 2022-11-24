На трассе «Дон» иномарка врезалась в световую опору: погибли 4 человека

В Липецкой области легковой автомобиль Skoda врезался в световую опору. В результате ДТП погибли четыре человека, среди жертв – двое детей. Еще один ребенок госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.

Смертельная авария произошла в 3:30 утра в Задонском районе на 436 км трассы М4 «Дон» – платном участке в сторону Москвы. На месте от полученных травм погибли 33-летняя водитель-женщина и три пассажира: 31-летняя женщина и два мальчика 10 и 12 лет. Еще один пассажир – пятилетняя девочка доставлена в больницу.

По предварительным данным, водитель легковушки не справилась с управления и допустила столкновение со световой опорой. Судя по фото с места аварии, передняя часть автомобиля оказалась полностью разворочена.

«Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются», – говорится в сообщении.

Позднее в полицейском главке уточнили, что жертвами аварии стали жители Луганской народной республики, передает ТАСС.

Липецк, Наталья Петрова

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