Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 270 человек

Число погибших в результате сильного землетрясения в Индонезии увеличилось до 271 человека. Около 100 из них – дети, сообщает Associated Press.

Спасатели в районе Кугенанг сосредоточили силы на расчистке последствий оползня в деревне Сиджендил. По предварительным данным, под слоем грязи и остатков домов могут находиться 39 человек. Накануне в соседней деревне спасатели нашли шестилетнего мальчика, который выжил после двух суток под завалами.

На месте работают более 1000 спасателей с применением оборудования и специальной техники. К поискам выживших привлекли собак-ищеек. Президент Индонезии Джоко Видодо отметил, что работы осложняют дождь и продолжающиеся афтершоки.

Более 2000 человек пострадали, повреждено не менее 56 тыс. домов. Порядка 61 тыс. человек остались без жилья и находятся в центрах временного размещения или у знакомых, родственников.

Землетрясение с магнитудой 5,6 произошло на индонезийском острове Ява утром 20 ноября. Изначально сообщалось о 44 погибших и 300 пострадавших.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»