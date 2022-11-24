Британская полиция задержала более 100 мошенников по одному делу

Полиция Великобритании задержала более 100 подозреваемых в телефонном мошенничестве. Расследование выстроилось вокруг данных сайта, позволявшего злоумышленникам подменять свои номера номерами банков, налоговой инспекции и других учреждений.

Правоохранители остановили работу сайта iSpoof, который продавал услуги подмены номеров.

С января по август через iSpoof по всему миру было совершено около 10 млн мошеннических звонков, из них 3,5 млн пришлись на британских абонентов. Предварительно, жертвами работавших с сайтом мошенников стали более 200 тыс. человек, а ущерб превысил 50 млн фунтов стерлингов (60,42 млн долларов), пишет The Guardian со ссылкой на Скотланд-Ярд.

Злоумышленники оплачивали услуги сайта биткойнами. По операциям оплаты следователи и смогли их отследить. Полиция получила данные 59 тыс. пользователей сайта iSpoof и в первую очередь отследила тех, кто потратил на подмену номеров 100 биткойнов и больше. Большую часть из 100 подозреваемых задержали в Лондоне.

«Отключив iSpoof, мы предотвратили дальнейшие преступления и остановили мошенников, нацеленных на будущих жертв», – заявила глава отдела киберпреступности Хелен Рэнс. Она обратилась к злоумышленникам, использовавшим сайт, с предупреждением. «У нас есть ваши данные, и мы прилагаем все усилия, чтобы найти вас, независимо от того, где вы находитесь», – сказала она.

Банк России в третьем квартале 2022 года инициировал блокировку более 280 тыс. телефонных номеров, с которых звонили мошенники. Это в 10 раз больше, чем за тот же период 2021 года.

Лондон, Наталья Рязанова

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