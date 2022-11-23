ЦБ передал в блокировку в 10 раз больше номеров мошенников, чем в 2021 году

Банк России в третьем квартале инициировал блокировку более 280 тыс. телефонных номеров, с которых звонили мошенники. Это в 10 раз больше, чем за тот же период 2021 года, сообщила пресс-служба регулятора.

Число хищений мошенниками денег у россиян за год снизилось на 10,3%, до 229,8 тыс. случаев. А вот ущерб от них составил почти четыре миллиарда рублей, на 23,9% больше, чем в третьем квартале 2021 года. Регулятор также выявил почти четыре тысячи мошеннических сайтов и инициировал их блокировку.

«Банк России инициировал блокировку 3932 противоправных сайтов, а всего за девять месяцев – более 10 тыс., что почти на 68% больше, чем годом ранее», – говорится в сообщении ЦБ РФ.

Центробанк предупреждал о новой схеме обмана, когда мошенники подтверждают свои мнимые полномочия от правоохранительных органов фотографией документов о проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Москва, Наталья Рязанова

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