ЦБ РФ рассказал о новой схеме телефонных мошенников

Телефонные мошенники усложнили свою схему, чтобы обмануть больше граждан. Они используют страх россиян перед утечкой персональных данных, предупредил Центробанк.

Злоумышленники заявляют, что расследуют массовую утечку персональных данных банковских клиентов. Мошенник представляется сотрудником правоохранительных органов и говорит, что информация об абоненте может находиться в слитой базе данных.

«Чтобы убедить потенциальную жертву в правдоподобности истории, мошенник может направить ему в мессенджер или на электронную почту фото поддельного документа о проведении оперативно-розыскных мероприятий. Далее злоумышленник спрашивает у человека, в каком банке он обслуживается, просит данные карты, в том числе трехзначный код на её оборотной стороне», – пояснили в пресс-службе регулятора.

В Центробанке напомнили, что их сотрудники, как и представители правоохранительных органов, не отправляют гражданам фото удостоверений или других документов. При первом подозрении на обман в ЦБ РФ посоветовали прервать звонок.

Центробанк России предупреждал, что мошенники пытаются сделать свой обман достоверным, представляясь сотрудником ЦБ РФ.

Москва, Наталья Рязанова

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