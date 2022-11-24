Жительница Хакасии оттаскала школьницу за волосы на улице

Жительница села Шира в Хакасии стала фигурантом уголовного дела о нападении на школьницу. 28-летняя женщина таскала 16-летнюю девочку за волосы, пинала и срывала с нее одежду на глазах знакомых.

Днем 8 ноября обе общались в одной компании, и старшая знакомая осталась недовольна поведением девочки-подростка. Она за волосы вытащила школьницу во двор и принялась издеваться: била, пинала, срывала одежду.

Участники той же компании записали происходящее на видео с помощью смартфонов и опубликовали в соцсети. На кадрах видно, как подозреваемая замахивается на школьницу штыковой лопатой. Запись вызвала волну возмущения у жителей республики. Роликом заинтересовались Следственный комитет и прокуратура.

«Возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои), ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Следователями установлены все участники инцидента. Подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения», – рассказали в управлении СКР по республике.

У подозреваемой есть непогашенная судимость, ее привлекали уголовной ответственности за кражу, угон, пьяное вождение. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе дела.

Прокуратура намерена оценить соблюдение законодательства о защите прав детей, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В Вологде СКР возбудил уголовное дело по факту избиения 12- летнего мальчика. Одноклассники применили к нему удушающий захват.

Шира, Наталья Рязанова

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