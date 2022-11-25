Житель Владивостока устроил стрельбу из окна квартиры

Неизвестный открыл стрельбу из открытого настежь окна в многоквартирном доме, предположительно, на улице Сафонова во Владивостоке. Полиция выясняет обстоятельства инцидента, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

В соцсети появилось видео того, как мужчина стоит у открытого окна с винтовкой и делает выстрел по улице. На записи стрелок предупреждает, что патроны боевые, а мужской и женский голоса за кадром смеются. Ролик опубликован в группе «ЧП Приморье» во «ВКонтакте».

«Полиция Владивостока проводит проверку по факту видеозаписи, на которой запечатлено, как неизвестный гражданин производит из окна несколько выстрелов из предмета, похожего на оружие. Сотрудники полиции выехали на место происшествия. Устанавливаются личности граждан, причастных к инциденту», – говорится в сообщении ведомства.

Пользователи соцсети в комментариях под роликом возмутились поведением людей в кадре и таким вольным обращением с оружием. Многие призвали правоохранителей принять меры.

В Кировске Ленинградской области постоялец мини-гостиницы устроил стрельбу, в результате которой пострадал сотрудник правоохранительных органов.

Владивосток, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»