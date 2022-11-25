В Китае 10 человек погибли при пожаре в жилом доме

Жертвами пожара в многоквартирном доме в китайском городе Урумчи стали 10 человек. Еще девять надышались дымом и попали в больницу, передает агентство «Синьхуа».

Возгорание началось в квартире на 15-м этаже жилого дома, огонь быстро перекинулся на 17-й этаж. Пожарные справились с пожаром, но за это время даже жители 21-го этажа успели надышаться дымом и получили повреждение легких средней степени тяжести.

Девять человек увезли в больницу, тела еще десяти нашли при проверке помещений после того, как огонь протушили.

«Предварительно установлено, что причиной пожара стало возгорание электрощита в спальне. Ликвидация последствий и расследование продолжаются», – говорится в сообщении.

В Москве мужчина погиб в результате пожара в квартире жилого дома. Его мать пенсионного возраста выжила, доставлена в больницу.

Урумчи, Наталья Рязанова

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