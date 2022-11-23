Мужчина погиб в результате пожара на западе Москвы

Один человек погиб в результате пожара, произошедшего накануне поздно вечером на западе столицы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.
«Вечером 22 ноября в квартире жилого дома на ул. Багрицкого произошел пожар. В квартире на момент происшествия находились 69-летняя женщина и ее 47-летний сын. Мужчина скончался, женщина госпитализирована», – говорится в сообщении надзорного ведомства.
В пресс-службе добавили, что установление обстоятельств происшествия, ход процессуальной проверки и принятие процессуального решения по данному факту находится на контроле в Кунцевской межрайонной прокуратуре.
Москва, Андрей Дорофеев
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