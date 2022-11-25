Младенец с простудой умер в больнице под Новосибирском

Полуторамесячный ребенок попал в больницу села Чистоозерное в Новосибирской области с простудой, а через три дня умер в реанимации. Прокуратура и Следственный комитет выясняют обстоятельства смерти младенца.

Мать ребенка рассказала в соцсети, что 17 ноября у малыша появились кашель и насморк. Педиатр осмотрел мальчика на дому, сделал назначение, но на следующий день мать с сыном легли в педиатрию. 21 ноября ребенку становилось все хуже, и ночью он умер.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Назначен комплекс экспертиз для установления обстоятельств смерти малолетнего», – рассказали в управлении Следственного комитета по региону.

Прокуратура начала собственную проверку соблюдения законодательства о здравоохранении в ГБУЗ «Чистоозерная ЦРБ». В пресс-службе ведомства добавили, что взяли на контроль ход расследования уголовного дела.

Родители умершего младенца настаивают, что работавший с мальчиком анестезиолог был пьян, но завотделением педиатрии все равно допустила его к работе.

В Приморском крае уголовное дело возбудили после смерти шестимесячной девочки, мать которой лечила ее сама, не обращаясь за медицинской помощью.

Чистоозерное, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»