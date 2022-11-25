Один человек погиб при взрыве автомобиля у администрации Мариуполя

Рядом со зданием администрации Мариуполя вечером 24 ноября произошел взрыв автомобиля. В результате инцидента погиб один человек. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны ДНР. Там уточнили, что взрыв прогремел около 19:00 часов недалеко в районе администрации Мариуполя по улице Громовой.

В ходе осмотра места происшествия обнаружены останки мужчины. Погибшим оказался 36-летний местный житель.

Сейчас правоохранительные органы проводят неотложные оперативно-разыскные и следственные действия, чтобы установить все обстоятельства происшествия.

Напомним, 25 октября при взрыве заминированного автомобиля у здания запорожской областной телекомпании «ЗаТВ» в Мелитополе пострадали пять человек.

Мариуполь, Наталья Петрова

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