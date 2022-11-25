В Казани многодетная мать избивала полуторогодовалую дочь

Жительница Казани стала фигурантом уголовного дела об истязании и неисполнении обязанности по воспитанию своей полуторагодовалой дочери. Малышке достались побои, а потом ее выставили на балкон, – рассказали в управлении Следственного комитета по Татарстану.
По версии следствия, несколько дней назад женщина избила маленькую дочь и выставила ее на балкон. Видеозапись происшествия появилась в соцсети и вызвала волну негодования интернет-пользователей. Прокуратура и следователи начали проверку инцидента.
Оказалось, жительница Казани воспитывает трех детей. Ведомство решило, что им небезопасно находиться рядом с матерью.
«Все трое детей находятся в безопасности: старший ребенок у бабушки, двое других – под присмотром в больнице. Семья состояла на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Ведомство даст оценку действиям матери ребенка, а также работе органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних», – пояснили в прокуратуре республики.
СКР уже возбудил уголовное дело и теперь выясняет все обстоятельства случившегося.
Жительница Волгограда с двумя детьми попалась на систематическом избиении полуторогодовалой дочери. Побои заметили медики во время медосмотра и сообщили в полицию.
Казань, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube