Комитет по ТЭК: усталость металла привела к пожару на газопроводе во Всеволожске

Предварительно, техногенный фактор стал причиной пожара на газопроводе во Всеволожске Ленинградской области, заявил глава комитета по топливно-энергетическому комплексу региона Юрий Андреев.

Специалисты обнаружили усталость металла трубопровода. Но окончательные выводы о причинах аварии пока не сделаны – расследование продолжается, передает «Интерфакс».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). По данным ведомства, ущерб от аварии для ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» составил почти 14 млн рублей.

19 ноября произошла разгерметизация магистрального газопровода «Белоусов-Ленинград», и газ вспыхнул. Из-за аварии отключили шесть газораспределительных станций, которые позже перевели на резервную схему снабжения. Подачу газа потребителям восстановили вечером 21 ноября.

Всеволожск, Наталья Рязанова

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