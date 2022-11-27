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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Воскресенье, 27 ноября 2022, 11:14 мск

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Дроны НАТО неоднократно пересекали границы Псковской области еще до начала СВО

Беспилотные летательные аппараты НАТО много раз пытались пересечь границы РФ до начала спецоперации на Украине. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе пленарного заседания III международного Медиафорума.

Выступление главы региона было опубликовано в его телеграм-канале. «Мы никогда не говорили широко об этом, но были и попытки незаконного пересечения границы военными беспилотниками и другими летательными аппаратами. Все это «мирное взаимодействие» цвело еще до начала специальной военной операции, и понятно, что сейчас все еще более обострилось», – сказал губернатор. Он также упомянул установку вышек сотой связи с ретрансляторами повышенной мощности в приграничных зонах.

Ведерников напомнил, что Псковская область граничит с двумя странами НАТО – Латвией и Эстонией. Западные страны «очень любят рассказывать о том, как альянс стремился к мирному сосуществованию с нами, наш президент неоднократно это опровергал», отметил глава региона.

«Псковская область тоже неоднократно подвергалась такой натовской политике «добрососедства»», – добавил он. В качестве примеров губернатор привел заявления Латвии и Эстонии о территориальных претензиях и выдачу паспортов ЕС жителям приграничным районов.

Псков, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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