В Индии обрушился мост над железной дорогой, есть погибшие

Один человек погиб, более 20 пострадали в результате частичного обрушения моста над железнодорожным полотном на станции Балларшах в индийском штате Махараштра.

Вечером 27 ноября пешеходный мост для перехода с первой платформы на четвертую обрушился – упала часть плит основания. Все, кто находился в переходе, упали на железнодорожные пути с высоты около 18 м. В этот момент не было проходящего поезда, и люди пострадали только от падения.

Более 20 человек получили различные травмы, восьмерых доставили в больницу в тяжелом состоянии, пишет India Today. Телеканал NDTV уточнил, что один человек умер от травм.

Центральные железные дороги Индии пообещали выплатить по 100 тыс. рупий пострадавшим с тяжелыми травмами, и по 50 тыс. – с легкими.

В конце октября в индийском штате Гуджарат обрушился подвесной мост. 141 человек погиб, 60 пропали без вести.

Балларшах, Наталья Рязанова

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