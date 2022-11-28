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Понедельник, 28 ноября 2022, 08:16 мск

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Два человека погибли при крушении вертолета под Тверью

Фото: FreePik

Два человека погибли в результате крушения частного вертолета Robinson в Тверской области. Причина аварии устанавливается.

Инцидент произошел недалеко от поселка Вязовец, из которого вылетел борт. Предположительно, вертолет совершил аварийную посадку в поле из-за технической неисправности.

На борту были пилот и пассажир, из-за полученных травм оба скончались.

По данным телеграм-канала «112», жертвами крушения стали братья, один из которых давно занимался пилотированием и был чемпионом мира по высшему пилотажу на самолете.

Тверь, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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