Два человека погибли при крушении вертолета под Тверью

Два человека погибли в результате крушения частного вертолета Robinson в Тверской области. Причина аварии устанавливается.
Инцидент произошел недалеко от поселка Вязовец, из которого вылетел борт. Предположительно, вертолет совершил аварийную посадку в поле из-за технической неисправности.
На борту были пилот и пассажир, из-за полученных травм оба скончались.
По данным телеграм-канала «112», жертвами крушения стали братья, один из которых давно занимался пилотированием и был чемпионом мира по высшему пилотажу на самолете.
Тверь, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube